Загадочные убийства Агаты Кристи (сериал, 2013) сезон 2 серия 20 смотреть онлайн
- 18+95 мин
Загадочные убийства Агаты Кристи
Сезон 2 Серия 1
- 18+95 мин
Загадочные убийства Агаты Кристи
О сериале
Комиссар Ларозьер - новый герой французского сыска. Его помощник - инспектор Эмиль Лампьон. Немного беспокойный, он постоянно умудряется попасть в смешную ситуацию, чем разбавляет суровость детектива Ларозьера. Вместе героям удаeтся раскрывать самые загадочные преступления.
Рейтинг
7.4 КиноПоиск
7.6 IMDb
- ЭВРежиссёр
Эрик
Ворет
- НПРежиссёр
Николас
Пикард
- МАРежиссёр
Марк
Анджело
- РТРежиссёр
Родольф
Тиссо
- ББАктриса
Бландин
Беллавуар
- СЛАктёр
Самюэль
Лабарт
- ЭФАктриса
Элоди
Френк
- ДТАктёр
Доминик
Тома
- ЭБАктёр
Эрик
Бьюшам
- ФГАктёр
Франсуа
Годар
- СГАктёр
Сирил
Гуи
- СМАктёр
Саверио
Малиньо
- Актёр
Антуан
Дюлери
- МКАктёр
Мариус
Коллуччи
- ГРСценарист
Габор
Рассов
- СРПродюсер
Софи
Ревиль
- СДХудожница
Софи
Дюссо
- ЖЭОператор
Жан-Франсуа
Энсгенс
- СМКомпозитор
Стефан
Муча