Загадочные убийства Агаты Кристи (сериал, 2013) сезон 2 серия 20 смотреть онлайн

Преступление на Рождество
Загадочные убийства Агаты Кристи
2-й сезон
Преступление на Рождество
9.02013, Les petits meurtres d'Agatha Christie
Драма, Комедия18+
О сериале

Комиссар Ларозьер - новый герой французского сыска. Его помощник - инспектор Эмиль Лампьон. Немного беспокойный, он постоянно умудряется попасть в смешную ситуацию, чем разбавляет суровость детектива Ларозьера. Вместе героям удаeтся раскрывать самые загадочные преступления.

Страна
Швейцария, Франция
Жанр
Комедия, Криминал, Драма, Детектив
Время
89 мин / 01:29

Рейтинг

7.4 КиноПоиск
7.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Загадочные убийства Агаты Кристи»