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Загадочные убийства Агаты Кристи
2-й сезон
Час ноль
8.92013, Les petits meurtres d'Agatha Christie
Драма, Комедия18+

Загадочные убийства Агаты Кристи (сериал, 2013) сезон 2 серия 25 смотреть онлайн бесплатно

Сезоны и серии

2-й сезон3-й сезон

О сериале

Комиссар Ларозьер - новый герой французского сыска. Его помощник - инспектор Эмиль Лампьон. Немного беспокойный, он постоянно умудряется попасть в смешную ситуацию, чем разбавляет суровость детектива Ларозьера. Вместе героям удаeтся раскрывать самые загадочные преступления.

Страна
Франция, Швейцария
Жанр
Комедия, Криминал, Драма, Детектив
Время
93 мин / 01:33

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
7.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Загадочные убийства Агаты Кристи»