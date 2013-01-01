Загадочные убийства Агаты Кристи (сериал, 2013) сезон 2 серия 18 смотреть онлайн

Комиссар Ларозьер - новый герой французского сыска. Его помощник - инспектор Эмиль Лампьон. Немного беспокойный, он постоянно умудряется попасть в смешную ситуацию, чем разбавляет суровость детектива Ларозьера. Вместе героям удаeтся раскрывать самые загадочные преступления.

