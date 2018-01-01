Волшебник (сериал, 2017) сезон 1 смотреть онлайн

Три друга Андрей Гончаров, Алексей Девятов и Пургин придумали прибыльный бизнес. Первый изображает из себя экстрасенса Светозара, а двое других собирают информацию о клиентах. Светозар разыскивает без вести пропавших, возвращает блудливых мужей в семью, притягивает удачу и становится очень популярной фигурой в Москве. Но когда на кону жизнь любимого человека, ему приходится сотворить настоящее чудо.

