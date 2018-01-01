Волшебник (сериал, 2017) сезон 1 смотреть онлайн

Wink
Волшебник
1-й сезон

8.82017, Волшебник. Сезон 1 8 серий
Комедия18+

О сериале

Три друга Андрей Гончаров, Алексей Девятов и Пургин придумали прибыльный бизнес. Первый изображает из себя экстрасенса Светозара, а двое других собирают информацию о клиентах. Светозар разыскивает без вести пропавших, возвращает блудливых мужей в семью, притягивает удачу и становится очень популярной фигурой в Москве. Но когда на кону жизнь любимого человека, ему приходится сотворить настоящее чудо.

Страна
Россия
Жанр
Комедия

Рейтинг

6.8 КиноПоиск
5.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Волшебник»