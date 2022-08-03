Wink
Во все тяжкие (сериал, 2009) сезон 2 смотреть онлайн

9.52009, Breaking Bad 13 серий
Криминал, Драма18+

Этот сезон пока недоступен

О сериале

Учитель химии Уолтер Уайт узнаeт о смертельной болезни и стремится поправить финансовое положение семьи перед уходом. Вместе с бывшим учеником он начинает изготавливать наркотик. Продукт получается такого высокого качества, что герои решают выйти на боссов мафии и играть по-крупному.

Страна
США
Жанр
Криминал, Драма, Триллер

Рейтинг

8.9 КиноПоиск
9.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Во все тяжкие»