Во тьме. Сезон 2
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Во тьме
2-й сезон

Во тьме (сериал, 2020) сезон 2 смотреть онлайн

8.52020, In the Dark 13 серий
Криминал, Боевик18+
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Сезоны и серии

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О сериале

Во 2 сезоне драмеди незрячая девушка Мерфи пытается разработать план, чтобы разорвать связи с наркобароншей и спасти фирму родителей. Смотрите 2 сезон сериала «Во тьме» в подписке Amediateka на Wink.

Во второй части сериала Мерфи, Джесс и Феликс вынуждены использовать школу собак-поводырей как прикрытие для отмывания денег бандитки по имени Ниа. Несмотря на сложности в начале этого рискованного предприятия, троица добивается успехов. А это только усиливает заинтересованность криминального босса в том, чтобы держать их на крючке. Параллельно отношения Мерфи с Максом осложняют ситуацию.

Как находчивая героиня сможет избавиться от навязанной нелегальной работы? Смотрите сериал «Во тьме» в подписке Amediateka на Wink.

Страна
США
Жанр
Боевик, Криминал, Детектив

Рейтинг

7.4 КиноПоиск
7.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Во тьме»