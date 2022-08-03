Во 2 сезоне драмеди незрячая девушка Мерфи пытается разработать план, чтобы разорвать связи с наркобароншей и спасти фирму родителей. Смотрите 2 сезон сериала «Во тьме» в подписке Amediateka на Wink.



Во второй части сериала Мерфи, Джесс и Феликс вынуждены использовать школу собак-поводырей как прикрытие для отмывания денег бандитки по имени Ниа. Несмотря на сложности в начале этого рискованного предприятия, троица добивается успехов. А это только усиливает заинтересованность криминального босса в том, чтобы держать их на крючке. Параллельно отношения Мерфи с Максом осложняют ситуацию.



Как находчивая героиня сможет избавиться от навязанной нелегальной работы? Смотрите сериал «Во тьме» в подписке Amediateka на Wink.

