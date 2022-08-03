Во тьме (сериал, 2021) сезон 3 смотреть онлайн

Wink
Во тьме
3-й сезон

Во тьме (сериал, 2021) сезон 3

2021, In the Dark 13 серий
Ужасы, Драма18+
О сериале

В продолжении шоу Мерфи, получив новые документы, бежит из города в надежде скрыться от полиции. Удастся ли ей сохранить свободу? Смотрите 3 сезон сериала «Во тьме» в подписке Amediateka на Wink.

В третьем сезоне драмеди Мерфи, Джесс, Феликс и Макс пытаются наладить жизнь после убийства, которое они совершили в предыдущей части. Мерфи кажется, что всех их вот-вот поймают и посадят за решетку, и она организовывает побег с поддельными паспортами в Канаду. Четверо друзей договариваются пересечь границу и встретиться снова через год в назначенном месте. Опасения девушки не напрасны: детективы Джин и Джош намерены остановить ее во что бы то ни стало.

Какие опасности поджидают героиню?

Страна
США
Жанр
Комедия, Ужасы, Драма

Рейтинг

7.4 КиноПоиск
7.5 IMDb

