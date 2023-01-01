8.42019, In The Dark 4 сезона
Ужасы, Драмы18+
Ироничный детектив о слепой девушке от продюсера Бена Стиллера.
Серия в подписке «AMEDIATEKA»
Во тьме (сериал, 2019) смотреть онлайн
- 18+41 мин
Во тьме
Сезон 1 Серия 1
- 18+41 мин
Во тьме
Сезон 1 Серия 2
- 18+40 мин
Во тьме
Сезон 1 Серия 3
- 18+41 мин
Во тьме
Сезон 1 Серия 4
- 18+41 мин
Во тьме
Сезон 1 Серия 5
- 18+39 мин
Во тьме
Сезон 1 Серия 6
- 18+39 мин
Во тьме
Сезон 1 Серия 7
- 18+41 мин
Во тьме
Сезон 1 Серия 8
- 18+40 мин
Во тьме
Сезон 1 Серия 9
- 18+41 мин
Во тьме
Сезон 1 Серия 10
- 18+41 мин
Во тьме
Сезон 1 Серия 11
- 18+40 мин
Во тьме
Сезон 1 Серия 12
- 18+41 мин
Во тьме
Сезон 1 Серия 13
Сюжет
Криминальная драма, спродюсированная Беном Стиллером. Мерфи резко теряет зрение, но на этом ее беды не заканчиваются: она становится единственной «свидетельницей» убийства ее друга. Полиция быстро сворачивает расследование, и девушке ничего не остается, как самостоятельно найти виновных. Смотрите в подписке Amediateka на Wink.
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Информация
СтранаСША
ЖанрыКомедии, Ужасы, Драмы, Зарубежные
Рейтинг
7.0 КиноПоиск
7.5 IMDb
- РМРежиссёр
Райан
МакФол
- СКРежиссёр
Стивен
К. Цутида
- ИЮРежиссёр
Ингрид
Юнгерманн
- БДРежиссёр
Брайан
Дэннели
- ПМАктриса
Перри
Мэттфелд
- Актёр
Кэйси
Дейдрик
- МКАктёр
Морган
Кранц
- БМАктриса
Брук
Маркам
- ММАктёр
Мэтт
Мюррэй
- РСАктёр
Рич
Соммер
- ЧТСценарист
Челси
Тейлор
- ДРСценарист
Дэниэл
Роджерс
- ДКПродюсер
Джеки
Кон
- ККПродюсер
Корина
Кингсбери
- МШПродюсер
Майкл
Шоуолтер
- ФСПродюсер
Фрэнк
Сиракуза
- ЭБХудожник
Эндрю
Берри
- ДРКомпозитор
Джефф
Руссо
- УБКомпозитор
Уильям
Бейтс