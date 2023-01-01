Во тьме
Wink
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Во тьме
8.42019, In The Dark 4 сезона
Ужасы, Драмы18+
Ироничный детектив о слепой девушке от продюсера Бена Стиллера.
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Во тьме (сериал, 2019) смотреть онлайн

Сезоны и серии

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Сюжет

Криминальная драма, спродюсированная Беном Стиллером. Мерфи резко теряет зрение, но на этом ее беды не заканчиваются: она становится единственной «свидетельницей» убийства ее друга. Полиция быстро сворачивает расследование, и девушке ничего не остается, как самостоятельно найти виновных. Смотрите в подписке Amediateka на Wink.

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Рейтинг

7.0 КиноПоиск
7.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Во тьме»

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