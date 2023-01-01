Во тьме (сериал, 2019) смотреть онлайн

Сюжет

Криминальная драма, спродюсированная Беном Стиллером. Мерфи резко теряет зрение, но на этом ее беды не заканчиваются: она становится единственной «свидетельницей» убийства ее друга. Полиция быстро сворачивает расследование, и девушке ничего не остается, как самостоятельно найти виновных. Смотрите в подписке Amediateka на Wink.



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