Во тьме (сериал, 2019) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн

В детективном драмеди от сценаристки «Службы новостей» незрячая девушка, обладающая находчивостью и острым языком, начинает расследование о пропаже друга. Удастся ли героине докопаться до правды, расскажет сериал «Во тьме» — 1 сезон смотреть онлайн можно на Wink в подписке Amediateka.



Первый сезон сериала знакомит с саркастичной Мерфи, которая, несмотря на слепоту, ведет беспорядочный образ жизни и совсем не соответствует стереотипам. Однажды на прогулке она обнаруживает мертвое тело и сразу опознает в нем своего лучшего друга Тайсона, который был втянут в торговлю наркотиками. Полицейские, однако, не верят Мерфи: прибыв на предполагаемое место преступления, тела они не нашли и решили, что «свидетельница» просто слишком много выпила. У Мерфи немало проблем, но преданность другу заставляет ее начать свое расследование.



В этом героине помогут ее пес-поводырь и подруга Джесс. Наблюдать за сумасбродной героиней, ввязавшейся в опасное дело, вы сможете, если будете смотреть 1 сезон сериала «Во тьме» 2019-2022 годов онлайн на нашем сервисе в подписке Amediateka.

