Во тьме. Сезон 1. Серия 4
Wink
Сериалы
Во тьме
1-й сезон
4-я серия
8.52019, In the Dark
Ужасы, Комедия18+
Серия в подписке «AMEDIATEKA»

Во тьме (сериал, 2019) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон3-й сезон4-й сезон

О сериале

В детективном драмеди от сценаристки «Службы новостей» незрячая девушка, обладающая находчивостью и острым языком, начинает расследование о пропаже друга. Удастся ли героине докопаться до правды, расскажет сериал «Во тьме» — 1 сезон смотреть онлайн можно на Wink в подписке Amediateka.

Первый сезон сериала знакомит с саркастичной Мерфи, которая, несмотря на слепоту, ведет беспорядочный образ жизни и совсем не соответствует стереотипам. Однажды на прогулке она обнаруживает мертвое тело и сразу опознает в нем своего лучшего друга Тайсона, который был втянут в торговлю наркотиками. Полицейские, однако, не верят Мерфи: прибыв на предполагаемое место преступления, тела они не нашли и решили, что «свидетельница» просто слишком много выпила. У Мерфи немало проблем, но преданность другу заставляет ее начать свое расследование.

В этом героине помогут ее пес-поводырь и подруга Джесс. Наблюдать за сумасбродной героиней, ввязавшейся в опасное дело, вы сможете, если будете смотреть 1 сезон сериала «Во тьме» 2019-2022 годов онлайн на нашем сервисе в подписке Amediateka.

Страна
США
Жанр
Комедия, Ужасы, Драма
Время
40 мин / 00:40

Рейтинг

7.0 КиноПоиск
7.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Во тьме»