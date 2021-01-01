Во тьме (сериал, 2021) сезон 3 серия 11 смотреть онлайн

Во тьме. Сезон 3. Серия 11
8.52021, In the Dark
Ужасы, Комедия18+
О сериале

В продолжении шоу Мерфи, получив новые документы, бежит из города в надежде скрыться от полиции. Удастся ли ей сохранить свободу, узнаете, если будете смотреть 3 сезон сериала «Во тьме» 2019-2022 годов онлайн на нашем сервисе в подписке Amediateka.

В третьем сезоне драмеди Мерфи, Джесс, Феликс и Макс пытаются наладить жизнь после убийства, которое они совершили в предыдущей части. Мерфи кажется, что всех их вот-вот поймают и посадят за решетку, и она организовывает побег с поддельными паспортами в Канаду. Четверо друзей договариваются пересечь границу и встретиться снова через год в назначенном месте. Опасения девушки не напрасны: детективы Джин и Джош намерены остановить ее во что бы то ни стало.

Какие опасности поджидают героиню, расскажет сериал «Во тьме» 2019-2022 годов — 3 сезон смотреть онлайн можно на Wink в подписке Amediateka.

Страна
США
Жанр
Комедия, Ужасы, Драма
Время
40 мин / 00:40

Рейтинг

7.0 КиноПоиск
7.5 IMDb

