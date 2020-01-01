Во тьме (сериал, 2020) сезон 2 серия 8 смотреть онлайн
О сериале
Во втором сезоне драмеди незрячая девушка Мерфи пытается разработать план, чтобы разорвать связи с наркобароншей и спасти фирму родителей. Оставайтесь на Wink, чтобы узнать, сможет ли она выбраться из опасного положения, — 2 сезон сериала «Во тьме» 2019-2022 годов можно смотреть онлайн на нашем сервисе в подписке Amediateka.
Во второй части сериала Мерфи, Джесс и Феликс вынуждены использовать школу собак-поводырей как прикрытие для отмывания денег бандитки по имени Ниа. Несмотря на сложности в начале этого рискованного предприятия, троица добивается успехов. А это только усиливает заинтересованность криминального босса в том, чтобы держать их на крючке. Параллельно отношения Мерфи с Максом осложняют ситуацию.
Как находчивая героиня сможет избавиться от навязанной нелегальной работы, узнаете, если будете смотреть 2 сезон сериала «Во тьме» 2019-2022 годов онлайн на Wink в подписке Amediateka.
Рейтинг
- РМРежиссёр
Райан
МакФол
- СКРежиссёр
Стивен
К. Цутида
- ИЮРежиссёр
Ингрид
Юнгерманн
- БДРежиссёр
Брайан
Дэннели
- ПМАктриса
Перри
Мэттфелд
- Актёр
Кэйси
Дейдрик
- МКАктёр
Морган
Кранц
- БМАктриса
Брук
Маркам
- ММАктёр
Мэтт
Мюррэй
- РСАктёр
Рич
Соммер
- ЧТСценарист
Челси
Тейлор
- ДРСценарист
Дэниэл
Роджерс
- ДКПродюсер
Джеки
Кон
- ККПродюсер
Корина
Кингсбери
- МШПродюсер
Майкл
Шоуолтер
- ФСПродюсер
Фрэнк
Сиракуза
- ЭБХудожник
Эндрю
Берри
- ДРКомпозитор
Джефф
Руссо
- УБКомпозитор
Уильям
Бейтс