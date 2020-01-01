Во тьме. Сезон 2. Серия 3
Wink
Сериалы
Во тьме
2-й сезон
3-я серия
8.52020, In the Dark
Ужасы, Драма18+
Серия в подписке «AMEDIATEKA»

Во тьме (сериал, 2020) сезон 2 серия 3 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон3-й сезон4-й сезон

О сериале

Во втором сезоне драмеди незрячая девушка Мерфи пытается разработать план, чтобы разорвать связи с наркобароншей и спасти фирму родителей. Оставайтесь на Wink, чтобы узнать, сможет ли она выбраться из опасного положения, — 2 сезон сериала «Во тьме» 2019-2022 годов можно смотреть онлайн на нашем сервисе в подписке Amediateka.

Во второй части сериала Мерфи, Джесс и Феликс вынуждены использовать школу собак-поводырей как прикрытие для отмывания денег бандитки по имени Ниа. Несмотря на сложности в начале этого рискованного предприятия, троица добивается успехов. А это только усиливает заинтересованность криминального босса в том, чтобы держать их на крючке. Параллельно отношения Мерфи с Максом осложняют ситуацию.

Как находчивая героиня сможет избавиться от навязанной нелегальной работы, узнаете, если будете смотреть 2 сезон сериала «Во тьме» 2019-2022 годов онлайн на Wink в подписке Amediateka.

Страна
США
Жанр
Комедия, Ужасы, Драма
Время
38 мин / 00:38

Рейтинг

7.0 КиноПоиск
7.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Во тьме»