Виноград (сериал, 2025) сезон 1 смотреть онлайн

В одну секунду успешный бизнесмен Егор теряет всё: статус, друзей, семью и доступ к собственной карточке. Внезапно судьба преподносит ему сомнительный подарок — он становится владельцем убыточных виноградников в родной Анапе. Егор ничего не знает о виноделии, но возвращается в Краснодарский край спустя 20 лет. Здесь ему предстоит начать всё с чистого листа, разобраться в себе и заново найти любовь.

