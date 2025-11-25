Виноград (сериал, 2025) сезон 1 смотреть онлайн
9.42025, Виноград. Сезон 1 1 серия
Мелодрама, Комедия16+
О сериале
В одну секунду успешный бизнесмен Егор теряет всё: статус, друзей, семью и доступ к собственной карточке. Внезапно судьба преподносит ему сомнительный подарок — он становится владельцем убыточных виноградников в родной Анапе. Егор ничего не знает о виноделии, но возвращается в Краснодарский край спустя 20 лет. Здесь ему предстоит начать всё с чистого листа, разобраться в себе и заново найти любовь.
Рейтинг
6.7 КиноПоиск
- Режиссёр
Владимир
Щегольков
- Актёр
Павел
Прилучный
- ННАктриса
Нино
Нинидзе
- Актриса
Софья
Синицына
- СГАктёр
Сергей
Газаров
- Актриса
Марина
Зудина
- Актёр
Егор
Корешков
- АРАктриса
Адила
Рагимова
- ЕТАктёр
Евгений
Тегнеренко
- ВСАктриса
Вера
Соловьева
- ТМАктриса
Татьяна
Монахова
- ДЗАктриса
Дарья
Затеева
- СНСценарист
Сергей
Новиков
- Сценарист
Владимир
Щегольков
- НМСценарист
Наталья
Милявская
- МФПродюсер
Максим
Филатов
- ИБПродюсер
Илья
Бурец
- Продюсер
Владимир
Щегольков
- СХПродюсер
Станислав
Хапсаев
- СНПродюсер
Сергей
Новиков
- ССПродюсер
Сергей
Смолин
- ЕППродюсер
Евгения
Попова
- Продюсер
Игорь
Мишин
- ВВПродюсер
Владимир
Васильев
- ЯЛПродюсер
Яна
Лебедева
- ККХудожница
Кристина
Козловская
- ВГХудожник
Валентин
Гнездилов
- ИЗМонтажёр
Иван
Зоркин
- РГОператор
Руслан
Герасименков
- ААКомпозитор
Алексей
Айги