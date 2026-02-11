Варяг — беспощадный к преступникам оперативник спецслужб, герой-одиночка. Он работает под прикрытием, имеет практически неограниченные полномочия и действует всегда крайне изобретательно и эффективно. Варяг решает задачи государственной важности и вступает в личное противоборство с руководством международного преступного синдиката.

