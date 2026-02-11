8.62021, Варяг. Сезон 1. Серия 1
Боевик18+
Серия в подписке «Wink Всё в одном + START + AMEDIATEKA»
Варяг (сериал, 2021) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн
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О сериале
Варяг — беспощадный к преступникам оперативник спецслужб, герой-одиночка. Он работает под прикрытием, имеет практически неограниченные полномочия и действует всегда крайне изобретательно и эффективно. Варяг решает задачи государственной важности и вступает в личное противоборство с руководством международного преступного синдиката.
Рейтинг
5.0 КиноПоиск
- АЯРежиссёр
Александр
Якимчук
- ИБРежиссёр
Игорь
Бурлов
- АПАктёр
Алексей
Парасевич
- АНАктёр
Алексей
Нилов
- ТТАктриса
Тина
Тарусина
- Актёр
Евгений
Катаев
- ССАктриса
Светлана
Степанковская
- ВВАктриса
Вера
Вольт
- Актриса
Ангелина
Дебор
- СКАктёр
Сергей
Кореньков
- АБАктёр
Антон
Бабичев
- СНАктриса
Светлана
Новицкая
- ЕМПродюсер
Елена
Мельникова
- Продюсер
Владимир
Тюлин
- Продюсер
Анатолий
Тупицын
- Продюсер
Алексей
Анисимов
- МЗХудожница
Мария
Золина
- АСОператор
Алексей
Солодов