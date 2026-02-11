Варяг. Сезон 1. Серия 5
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Варяг
1-й сезон
5-я серия
8.62021, Варяг. Сезон 1. Серия 5
Боевик18+
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Варяг (сериал, 2021) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Варяг — беспощадный к преступникам оперативник спецслужб, герой-одиночка. Он работает под прикрытием, имеет практически неограниченные полномочия и действует всегда крайне изобретательно и эффективно. Варяг решает задачи государственной важности и вступает в личное противоборство с руководством международного преступного синдиката.

Страна
Россия
Жанр
Боевик
Время
42 мин / 00:42

Рейтинг

5.0 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Варяг»