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Детям
Удивительная стройка
1-й сезон

Удивительная стройка (мультсериал, 2014) сезон 1 смотреть онлайн

8.02014, Удивительная стройка. Сезон 1 20 серий
Мультсериалы, Для самых маленьких0+

Этот сезон пока недоступен

О сериале

Бобeр-строитель и его помощники-муравьишки никогда не сидят без дела. Необычная команда затеяла построить целый город. Но сначала нужно научиться считать, познать азы арифметики и геометрии. Иначе как узнать, сколько нужно материалов и какое количество жителей должно заселиться?

Страна
Россия
Жанр
Мультсериалы, Для самых маленьких

Рейтинг

7.8 КиноПоиск