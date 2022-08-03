WinkДетямУдивительная стройка1-й сезон
Удивительная стройка (мультсериал, 2014) сезон 1 смотреть онлайн
8.02014, Удивительная стройка. Сезон 1 20 серий
Мультсериалы, Для самых маленьких0+
Этот сезон пока недоступен
О сериале
Бобeр-строитель и его помощники-муравьишки никогда не сидят без дела. Необычная команда затеяла построить целый город. Но сначала нужно научиться считать, познать азы арифметики и геометрии. Иначе как узнать, сколько нужно материалов и какое количество жителей должно заселиться?
СтранаРоссия
ЖанрМультсериалы, Для самых маленьких
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