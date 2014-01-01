Удивительная стройка. Серия 3
Wink
Детям
Удивительная стройка
1-й сезон
3-я серия
7.72014, Удивительная стройка. Серия 3
Мультсериалы0+

Удивительная стройка (мультсериал, 2014) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн бесплатно

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Бобeр-строитель и его помощники-муравьишки никогда не сидят без дела. Необычная команда затеяла построить целый город. Но сначала нужно научиться считать, познать азы арифметики и геометрии. Иначе как узнать, сколько нужно материалов и какое количество жителей должно заселиться?

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Информация

Страна
Россия
Качество
Full HD
Жанры
Мультсериалы

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