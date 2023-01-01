Удивительная стройка
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Удивительная стройка
7.62014, Удивительная стройка 1 сезон
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Удивительная стройка (мультсериал, 2014) смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Бобeр-строитель и его помощники-муравьишки никогда не сидят без дела. Необычная команда затеяла построить целый город. Но сначала нужно научиться считать, познать азы арифметики и геометрии. Иначе как узнать, сколько нужно материалов и какое количество жителей должно заселиться?

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