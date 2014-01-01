Удивительная стройка. Серия 7
Wink
Детям
Удивительная стройка
1-й сезон
7-я серия
7.82014, Удивительная стройка. Серия 7
Мультсериалы0+

Удивительная стройка (мультсериал, 2014) сезон 1 серия 7 смотреть онлайн бесплатно

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Бобeр-строитель и его помощники-муравьишки никогда не сидят без дела. Необычная команда затеяла построить целый город. Но сначала нужно научиться считать, познать азы арифметики и геометрии. Иначе как узнать, сколько нужно материалов и какое количество жителей должно заселиться?

Сериал Удивительная стройка 1 сезон 7 серия смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
Россия
Жанр
Мультсериалы
Качество
Full HD
Время
3 мин / 00:03

Рейтинг