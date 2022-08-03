WinkДетямУдивительная стройка1-й сезон19-я серия
8.02014, Удивительная стройка. Серия 19
Мультсериалы, Для самых маленьких0+
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Удивительная стройка (мультсериал, 2014) сезон 1 серия 19 смотреть онлайн
О сериале
Бобeр-строитель и его помощники-муравьишки никогда не сидят без дела. Необычная команда затеяла построить целый город. Но сначала нужно научиться считать, познать азы арифметики и геометрии. Иначе как узнать, сколько нужно материалов и какое количество жителей должно заселиться?
СтранаРоссия
ЖанрМультсериалы, Для самых маленьких
Время3 мин / 00:03
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