Удивительная стройка (мультсериал, 2014) сезон 1 серия 10 смотреть онлайн бесплатно

Бобeр-строитель и его помощники-муравьишки никогда не сидят без дела. Необычная команда затеяла построить целый город. Но сначала нужно научиться считать, познать азы арифметики и геометрии. Иначе как узнать, сколько нужно материалов и какое количество жителей должно заселиться?

