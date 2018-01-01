Ученик Мерлина. Сезон 1
Wink
Сериалы
Ученик Мерлина
1-й сезон

Ученик Мерлина (сериал, 2006) сезон 1 смотреть онлайн

2006, Merlin's Apprentice 2 серии
Фэнтези, Приключения16+
Серия в подписке «КиноVIP + viju»

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Темное время настало в Камелоте, неведомые напасти угрожают королевству, у которого больше нет настоящего покровителя и защитника, но Мерлин вернулся, чтобы найти достойною замену королю Артуру, и возможно, Джек, уличный фокусник и воришка по совместительству, и есть тот, кого он ищет...

Сериал Ученик Мерлина 1 сезон смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Жанр
Приключения, Фэнтези

Рейтинг

Актёры и съёмочная группа сериала «Ученик Мерлина»