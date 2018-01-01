Ученик Мерлина (сериал, 2006) сезон 1 смотреть онлайн

Темное время настало в Камелоте, неведомые напасти угрожают королевству, у которого больше нет настоящего покровителя и защитника, но Мерлин вернулся, чтобы найти достойною замену королю Артуру, и возможно, Джек, уличный фокусник и воришка по совместительству, и есть тот, кого он ищет...



Сериал Ученик Мерлина 1 сезон смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.