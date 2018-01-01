Wink
Ученик Мерлина
Актёры и съёмочная группа сериала «Ученик Мерлина»

Режиссёры

Дэвид У

David Wu
Режиссёр

Актёры

Джон Рирдон

John Reardon
АктёрJack
Сэм Нил

Sam Neill
АктёрMerlin
Миранда Ричардсон

Miranda Richardson
АктрисаLady of the Lake
Меган Ори

Meghan Ory
АктрисаBrianna
Гарвин Санфорд

Garwin Sanford
АктёрWeston
Кристофер Жако

Christopher Jacot
АктёрGraham
Маккензи Грей

Mackenzie Gray
АктёрOne-Eye
Коннор Стэнхоуп

Connor Stanhope
АктёрYoung Arthur
Дэвид Найкл

David Nykl
АктёрBrianna's Father
Теган Мосс

Tegan Moss
АктрисаYvonne
Бренна О’Брайэн

Brenna O'Brien
АктрисаYoung Brianna
Эндрю Джексон

Andrew Jackson
АктёрMaster Burton
Марк Гиббон

Mark Gibbon
АктёрGare
Даррен Шалави

Darren Shahlavi
АктёрChester

Продюсеры

Роберт Холми ст.

Robert Halmi Sr.
Продюсер
Роберт Холми мл.

Robert A. Halmi
Продюсер
Мэттью О’Коннор

Matthew O'Connor
Продюсер

Художники

Клайд Клотц

Clyde Klotz
Художник
Йен Нотнейджел

Ian Nothnagel
Художник

Монтажёры

Дэвид У

David Wu
Монтажёр

Операторы

Джон Спунер

John Spooner
Оператор