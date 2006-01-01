Ученик Мерлина (сериал, 2006) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

WinkСериалыУченик Мерлина1-й сезон2-я серия
Темное время настало в Камелоте, неведомые напасти угрожают королевству, у которого больше нет настоящего покровителя и защитника, но Мерлин вернулся, чтобы найти достойною замену королю Артуру, и возможно, Джек, уличный фокусник и воришка по совместительству, и есть тот, кого он ищет...
ЖанрПриключения, Фэнтези
Время88 мин / 01:28
Рейтинг
- ДУРежиссёр
Дэвид
У
- ДРАктёр
Джон
Рирдон
- Актёр
Сэм
Нил
- Актриса
Миранда
Ричардсон
- МОАктриса
Меган
Ори
- ГСАктёр
Гарвин
Санфорд
- КЖАктёр
Кристофер
Жако
- МГАктёр
Маккензи
Грей
- КСАктёр
Коннор
Стэнхоуп
- ДНАктёр
Дэвид
Найкл
- ТМАктриса
Теган
Мосс
- БОАктриса
Бренна
О’Брайэн
- ЭДАктёр
Эндрю
Джексон
- МГАктёр
Марк
Гиббон
- ДШАктёр
Даррен
Шалави
- РХПродюсер
Роберт
Холми ст.
- РХПродюсер
Роберт
Холми мл.
- МОПродюсер
Мэттью
О’Коннор
- ККХудожник
Клайд
Клотц
- ЙНХудожник
Йен
Нотнейджел
- ДУМонтажёр
Дэвид
У
- ДСОператор
Джон
Спунер