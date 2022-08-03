Трудные подростки. Реальность (сериал, 2021) сезон 1 смотреть онлайн

Настоящие истории молодежи в документальном цикле, рассказывающем о проблемах, которые затрагивал оригинал. Смотрите 1 сезон сериала «Трудные подростки. Реальность» онлайн на Wink. Что делать, если ты не нужен родной семье? Если тебя ненавидят за одну только внешность? Если тебе приходится наносить себе увечья, чтобы удержаться от нервного срыва? Герои сериала откровенно рассказывают о своих травмах и сложностях, с которыми им приходится столкнуться в жизни. Это не всегда просто, часто – стыдно, но становится важным шагом к лучшей жизни. Истории героев сопровождаются комментариями специалистов и актеров, играющих в оригинальном проекте. Смотрите все серии 1 сезона сериала «Трудные подростки. Реальность» в видеосервисе Wink.

