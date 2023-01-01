Трудные подростки. Реальность
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Трудные подростки. Реальность
7.82021, Трудные подростки. Реальность 2 сезона
Документальные18+
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Трудные подростки. Реальность (сериал, 2021) смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон

Сюжет

Документальный спин-офф сериала «Трудные подростки», в котором юные герои рассказывают свои непридуманные истории. Какими бы ни были захватывающими сюжеты художественных фильмов, они часто не могут тягаться с подлинными жизнями и судьбами. Насилие, наркотики, унижение, агрессия, буллинг – все это реальные проблемы, с которыми сталкиваются главные герои, которым не всегда очевидно, к кому обратиться за помощью и существует ли она вообще. Смотрите сериал «Трудные подростки. Реальность» онлайн на Wink, чтобы увидеть, как настоящая молодежь рассказывает о себе – с комментариями актеров из оригинального сериала.

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