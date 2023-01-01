7.82021, Трудные подростки. Реальность 2 сезона
Документальные18+
Серия в подписке «Wink Всё в одном»
Трудные подростки. Реальность (сериал, 2021) смотреть онлайн
- 18+32 мин
Трудные подростки. Реальность
Сезон 1 Серия 1
- 18+28 мин
Трудные подростки. Реальность
Сезон 1 Серия 2
- 18+29 мин
Трудные подростки. Реальность
Сезон 1 Серия 3
- 18+30 мин
Трудные подростки. Реальность
Сезон 1 Серия 4
- 18+31 мин
Трудные подростки. Реальность
Сезон 1 Серия 5
- 18+28 мин
Трудные подростки. Реальность
Сезон 1 Серия 6
- 18+27 мин
Трудные подростки. Реальность
Сезон 1 Серия 7
- 18+27 мин
Трудные подростки. Реальность
Сезон 1 Серия 8
Сюжет
Документальный спин-офф сериала «Трудные подростки», в котором юные герои рассказывают свои непридуманные истории. Какими бы ни были захватывающими сюжеты художественных фильмов, они часто не могут тягаться с подлинными жизнями и судьбами. Насилие, наркотики, унижение, агрессия, буллинг – все это реальные проблемы, с которыми сталкиваются главные герои, которым не всегда очевидно, к кому обратиться за помощью и существует ли она вообще. Смотрите сериал «Трудные подростки. Реальность» онлайн на Wink, чтобы увидеть, как настоящая молодежь рассказывает о себе – с комментариями актеров из оригинального сериала.
Все сезоны сериала Трудные подростки смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
СтранаРоссия
ЖанрыДокументальные
Рейтинг
7.4 КиноПоиск
- Актриса
Анастасия
Красовская
- Актёр
Виталий
Андреев
- Актриса
Алёна
Швиденкова
- Актёр
Святослав
Рогожан
- Актриса
Анастасия
Крылова
- Актёр
Владимир
Гарцунов
- Актёр
Глеб
Калюжный
- Актёр
Сергей
Новосад
- Актриса
Мила
Ершова
- Актёр
Тимофей
Елецкий
- ДГСценарист
Дмитрий
Гаврилюк
- Продюсер
Наталья
Голодова
- Продюсер
Екатерина
Матвиенко
- СБПродюсер
Сергей
Бородин
- Продюсер
Дмитрий
Лунев