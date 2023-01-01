Трудные подростки. Реальность (сериал, 2022) сезон 2 смотреть онлайн
- 18+35 мин
Трудные подростки. Реальность
Сезон 2 Серия 1
- 18+29 мин
Трудные подростки. Реальность
Сезон 2 Серия 2
- 18+34 мин
Трудные подростки. Реальность
Сезон 2 Серия 3
- 18+32 мин
Трудные подростки. Реальность
Сезон 2 Серия 4
- 18+29 мин
Трудные подростки. Реальность
Сезон 2 Серия 5
- 18+43 мин
Трудные подростки. Реальность
Сезон 2 Серия 6
- 18+36 мин
Трудные подростки. Реальность
Сезон 2 Серия 7
- 18+30 мин
Трудные подростки. Реальность
Сезон 2 Серия 8
- 18+33 мин
Трудные подростки. Реальность
Сезон 2 Серия 9
- 18+30 мин
Трудные подростки. Реальность
Сезон 2 Серия 10
- 18+28 мин
Трудные подростки. Реальность
Сезон 2 Серия 11
- 18+34 мин
Трудные подростки. Реальность
Сезон 2 Серия 12
- 18+34 мин
Трудные подростки. Реальность
Сезон 2 Серия 13
- 18+32 мин
Трудные подростки. Реальность
Сезон 2 Серия 14
- 18+27 мин
Трудные подростки. Реальность
Сезон 2 Серия 15
- 18+30 мин
Трудные подростки. Реальность
Сезон 2 Серия 16
- 18+42 мин
Трудные подростки. Реальность
Сезон 2 Серия 17
- 18+34 мин
Трудные подростки. Реальность
Сезон 2 Серия 18
- 18+32 мин
Трудные подростки. Реальность
Сезон 2 Серия 19
- 18+33 мин
Трудные подростки. Реальность
Сезон 2 Серия 20
Сюжет
Продолжение документального спин-оффа молодежной трагикомедии, в котором юные герои откровенно рассказывают о своих недетских проблемах. Новые истории ждут вас во 2 сезоне сериала «Трудные подростки. Реальность», который в видеосервисе Wink можно смотреть онлайн. Подростки испытывают не меньше проблем, чем взрослые, и переживают их интенсивно. Родительский абьюз, зависимость, игромания, СДВГ и многое другое становится неотъемлемой частью их жизни и превращает ее в сущий кошмар. Герои делятся своими воспоминаниями и рассказывают, как преодолели сложное время. Все истории сопровождаются комментариями специалистов. В сезоне также поучаствовала блогерша и певица MIA BOYKA. Смотрите сериал «Трудные подростки. Реальность» онлайн на Wink.
Сериал Трудные подростки 2 сезон смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
СтранаРоссия
ЖанрыДокументальные
Рейтинг
- Актриса
Анастасия
Красовская
- Актёр
Виталий
Андреев
- Актриса
Алёна
Швиденкова
- Актёр
Святослав
Рогожан
- Актриса
Анастасия
Крылова
- Актёр
Владимир
Гарцунов
- Актёр
Глеб
Калюжный
- Актёр
Сергей
Новосад
- Актриса
Мила
Ершова
- Актёр
Тимофей
Елецкий
- ДГСценарист
Дмитрий
Гаврилюк
- Продюсер
Наталья
Голодова
- Продюсер
Екатерина
Матвиенко
- СБПродюсер
Сергей
Бородин
- Продюсер
Дмитрий
Лунев