Три талера. Сезон 1
Wink
Детям
Три талера
1-й сезон

Три талера (сериал, 2005) сезон 1 смотреть онлайн

8.32005, Три талера. Сезон 1 4 серии
Детективы, Приключения6+

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

В руки 6-классницы Оксаны Тушинской, фантазерки и непоседы, случайно попадает старинный талер. Отец Оксаны, ученый-историк Александр Александрович, рассказывает ей и ее друзьям о тайне трех талеров. Ребята начинают поиски клада и помогают открыть новые исторические факты. Но найти монеты хотят не только ученые.

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Рейтинг

6.3 КиноПоиск
6.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Три талера»

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