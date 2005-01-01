Три талера (сериал, 2005) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн бесплатно

В руки 6-классницы Оксаны Тушинской, фантазерки и непоседы, случайно попадает старинный талер. Отец Оксаны, ученый-историк Александр Александрович, рассказывает ей и ее друзьям о тайне трех талеров. Ребята начинают поиски клада и помогают открыть новые исторические факты. Но найти монеты хотят не только ученые.



