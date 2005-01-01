WinkДетямТри талера1-й сезон4-я серия
Три талера (сериал, 2005) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн бесплатно
8.32005, Три талера. Сезон 1. Серия 4
Детектив, Приключения6+
Сезоны и серии
О сериале
В руки 6-классницы Оксаны Тушинской, фантазерки и непоседы, случайно попадает старинный талер. Отец Оксаны, ученый-историк Александр Александрович, рассказывает ей и ее друзьям о тайне трех талеров. Ребята начинают поиски клада и помогают открыть новые исторические факты. Но найти монеты хотят не только ученые.
Сериал Три талера 1 сезон 4 серия смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
СтранаБеларусь
ЖанрСемейный, Приключения, Детектив
КачествоSD
Время51 мин / 00:51
Рейтинг
6.6 КиноПоиск
6.4 IMDb
- ИЧРежиссёр
Игорь
Четвериков
- Актёр
Андрей
Соколов
- Актёр
Андрей
Чернышов
- ДБАктриса
Дарья
Бранкевич
- СЗАктриса
Светлана
Зеленковская
- ГОАктёр
Геннадий
Овсянников
- ТГАктриса
Татьяна
Гаркуша
- ПЯАктёр
Павел
Яскевич
- АГАктёр
Анатолий
Гурьев
- МЗАктёр
Михаил
Зуй
- ОЛАктриса
Оксана
Лесная
- АКСценарист
Алена
Калюнова
- АФСценарист
Андрей
Федаренко
- КВПродюсер
Константин
Воробьев
- НШМонтажёр
Николай
Широкий
- ААОператор
Александр
Абадовский
- ЮДКомпозитор
Юрий
Дмитриев
- ИККомпозитор
Иван
Кирчук
- ЮПКомпозитор
Юрий
Павловский