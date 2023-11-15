Три талера (сериал, 2005) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн бесплатно

Три талера. Сезон 1. Серия 1
Детектив, Приключения6+

В руки 6-классницы Оксаны Тушинской, фантазерки и непоседы, случайно попадает старинный талер. Отец Оксаны, ученый-историк Александр Александрович, рассказывает ей и ее друзьям о тайне трех талеров. Ребята начинают поиски клада и помогают открыть новые исторические факты. Но найти монеты хотят не только ученые.

Страна
Беларусь
Жанр
Семейный, Приключения, Детектив
Качество
SD
Время
51 мин / 00:51

Рейтинг

6.8 КиноПоиск
6.4 IMDb

