Требуется мама в семью с тремя детьми. Сезон 1
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Требуется мама в семью с тремя детьми
1-й сезон

Требуется мама в семью с тремя детьми (сериал, 2025) сезон 1 смотреть онлайн

9.12025, Требуется мама в семью с тремя детьми. Сезон 1 4 серии
Мелодрамы16+

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Страдающая от амнезии заносчивая женщина волею случая попадает в дом обычного каменщика и его детей. «Требуется мама в семью с тремя детьми» — сериал о том, как добро меняет людей.

Светлана всегда отличалась скверным характером. Она привыкла думать только о себе, а чужие проблемы ее мало интересуют. Но вот однажды она переживает нападение и сталкивается с амнезией. Потерявшей память женщине дает кров Тимофей — каменщик, в одиночку воспитывающий троих детей. Поначалу Светлана ненавидит Тимофея за его простоту и прямолинейность, но постепенно проникается любовью к нему, своей новоприобретенной жизни и детям.

Что она предпримет, когда узнает что с ней произошло, расскажет сериал «Требуется мама в семью с тремя детьми», смотреть онлайн который можно на Wink.

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Информация

Страна
Россия
Жанры
Мелодрамы

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Актёры и съёмочная группа сериала «Требуется мама в семью с тремя детьми»

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