Требуется мама в семью с тремя детьми (сериал, 2025) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

Страдающая от амнезии заносчивая женщина волею случая попадает в дом обычного каменщика и его детей. «Требуется мама в семью с тремя детьми» — сериал о том, как добро меняет людей.



Светлана всегда отличалась скверным характером. Она привыкла думать только о себе, а чужие проблемы ее мало интересуют. Но вот однажды она переживает нападение и сталкивается с амнезией. Потерявшей память женщине дает кров Тимофей — каменщик, в одиночку воспитывающий троих детей. Поначалу Светлана ненавидит Тимофея за его простоту и прямолинейность, но постепенно проникается любовью к нему, своей новоприобретенной жизни и детям.



