Требуется мама в семью с тремя детьми (сериал, 2025) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн
Страдающая от амнезии заносчивая женщина волею случая попадает в дом обычного каменщика и его детей. «Требуется мама в семью с тремя детьми» — сериал о том, как добро меняет людей.
Светлана всегда отличалась скверным характером. Она привыкла думать только о себе, а чужие проблемы ее мало интересуют. Но вот однажды она переживает нападение и сталкивается с амнезией. Потерявшей память женщине дает кров Тимофей — каменщик, в одиночку воспитывающий троих детей. Поначалу Светлана ненавидит Тимофея за его простоту и прямолинейность, но постепенно проникается любовью к нему, своей новоприобретенной жизни и детям.
Что она предпримет, когда узнает что с ней произошло, расскажет сериал «Требуется мама в семью с тремя детьми».
- ДСРежиссёр
Дмитрий
Сорокин
- ОБАктриса
Ольга
Бобкова
- ВШАктёр
Василий
Шмаков
- ДМАктёр
Дмитрий
Мухин
- КААктриса
Кристина
Арабина
- ОДАктриса
Ольга
Доронина
- СБАктёр
Сергей
Белякович
- ПСАктриса
Полина
Стефанович
- АГАктёр
Анатолий
Голуб
- АБАктриса
Анастасия
Боброва
- ЮМСценарист
Юлия
Мацук
- МХПродюсер
Марина
Хрипунова
- Продюсер
Ирина
Босова
- ЕКПродюсер
Екатерина
Константинова
- ЛЖПродюсер
Людмила
Жигалова
- АЯХудожник
Андрей
Яркович
- Оператор
Вячеслав
Быстрицкий
- ВСКомпозитор
Владимир
Сайко