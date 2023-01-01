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Texas TV
1-й сезон

Texas TV (сериал, 2021) сезон 1 смотреть онлайн бесплатно

8.02021, Texas TV. Сезон 1 54 серии
Блоги, DYI18+

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1-й сезон

Сюжет

Мы создаем самоделки своими руками в домашних условиях, приспособление, и удивительные устройства. Ведь каждый инструмент или самоделка может облегчить вашу жизнь. Поэтому Сделайте и себе самодельный инструмент с которым будет просто работать в гараже или домашней мастерской! Пользуйтесь полезными советами и хитростями для домашнего мастера! Ну а как сделать эти изобретения и удивить вас, я покажу на своeм канале

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Блоги, DYI

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