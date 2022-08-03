СДЕЛАЙ ЭТОТ ИНСТРУМЕНТ и забудь про сервис!
Wink
Сериалы
Texas TV
1-й сезон
СДЕЛАЙ ЭТОТ ИНСТРУМЕНТ и забудь про сервис!

Texas TV (сериал, 2021) сезон 1 серия 26 смотреть онлайн бесплатно

8.12021, СДЕЛАЙ ЭТОТ ИНСТРУМЕНТ и забудь про сервис!
Блог, DIY18+

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Мы создаем самоделки своими руками в домашних условиях, приспособление, и удивительные устройства. Ведь каждый инструмент или самоделка может облегчить вашу жизнь. Поэтому Сделайте и себе самодельный инструмент с которым будет просто работать в гараже или домашней мастерской! Пользуйтесь полезными советами и хитростями для домашнего мастера! Ну а как сделать эти изобретения и удивить вас, я покажу на своeм канале

Жанр
Блог, DIY
Время
12 мин / 00:12

Рейтинг