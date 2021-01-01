ХИТРОСТИ АВТО МАСТЕРОВ! Полезные советы!
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Texas TV
1-й сезон
ХИТРОСТИ АВТО МАСТЕРОВ! Полезные советы!

Texas TV (сериал, 2021) сезон 1 серия 7 смотреть онлайн бесплатно

8.02021, ХИТРОСТИ АВТО МАСТЕРОВ! Полезные советы!
Блоги, DYI18+

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Мы создаем самоделки своими руками в домашних условиях, приспособление, и удивительные устройства. Ведь каждый инструмент или самоделка может облегчить вашу жизнь. Поэтому Сделайте и себе самодельный инструмент с которым будет просто работать в гараже или домашней мастерской! Пользуйтесь полезными советами и хитростями для домашнего мастера! Ну а как сделать эти изобретения и удивить вас, я покажу на своeм канале

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Информация

Качество
Full HD
Жанры
Блоги, DYI

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