ТЫ УДИВИШЬСЯ! Что я сделал из обычной бочки
Wink
Сериалы
Texas TV
1-й сезон
ТЫ УДИВИШЬСЯ! Что я сделал из обычной бочки

Texas TV (сериал, 2021) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн бесплатно

8.02021, ТЫ УДИВИШЬСЯ! Что я сделал из обычной бочки
Блоги, DYI18+

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Мы создаем самоделки своими руками в домашних условиях, приспособление, и удивительные устройства. Ведь каждый инструмент или самоделка может облегчить вашу жизнь. Поэтому Сделайте и себе самодельный инструмент с которым будет просто работать в гараже или домашней мастерской! Пользуйтесь полезными советами и хитростями для домашнего мастера! Ну а как сделать эти изобретения и удивить вас, я покажу на своeм канале

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Информация

Качество
Full HD
Жанры
Блоги, DYI

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