Texas TV (сериал, 2021) сезон 1 серия 9 смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Мы создаем самоделки своими руками в домашних условиях, приспособление, и удивительные устройства. Ведь каждый инструмент или самоделка может облегчить вашу жизнь. Поэтому Сделайте и себе самодельный инструмент с которым будет просто работать в гараже или домашней мастерской! Пользуйтесь полезными советами и хитростями для домашнего мастера! Ну а как сделать эти изобретения и удивить вас, я покажу на своeм канале



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