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Свадьба Кречинского
1-й сезон

Свадьба Кречинского (сериал, 1974) сезон 1 смотреть онлайн

7.71974, Свадьба Кречинского. Сезон 1 2 серии
Комедия, Мюзикл18+

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Заядлый картежник Михаил Васильевич Кречинский проигрывает крупную сумму денег. Кредиторы одолевают его со всех сторон. Дабы избежать позора, Кречинский решает жениться на богатой девушке. Но для того, чтобы получить благословение отца и ускорить свадьбу, ему снова приходится пойти на обман...

Страна
СССР
Жанр
Комедия, Мюзикл, Драма

Рейтинг

6.9 КиноПоиск
6.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Свадьба Кречинского»