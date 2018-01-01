Свадьба Кречинского (сериал, 1974) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн бесплатно

Заядлый картежник Михаил Васильевич Кречинский проигрывает крупную сумму денег. Кредиторы одолевают его со всех сторон. Дабы избежать позора, Кречинский решает жениться на богатой девушке. Но для того, чтобы получить благословение отца и ускорить свадьбу, ему снова приходится пойти на обман...



