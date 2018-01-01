Свадьба Кречинского. Серия 1
Wink
Сериалы
Свадьба Кречинского
1-й сезон
1-я серия

Свадьба Кречинского (сериал, 1974) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн бесплатно

7.41974, Свадьба Кречинского. Серия 1
Комедия, Драма12+

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Заядлый картежник Михаил Васильевич Кречинский проигрывает крупную сумму денег. Кредиторы одолевают его со всех сторон. Дабы избежать позора, Кречинский решает жениться на богатой девушке. Но для того, чтобы получить благословение отца и ускорить свадьбу, ему снова приходится пойти на обман...

Сериал Свадьба Кречинского 1 сезон 1 серия смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
СССР
Жанр
Комедия, Драма
Качество
SD
Время
63 мин / 01:03

Рейтинг

6.8 КиноПоиск
6.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Свадьба Кречинского»