Свадьба Кречинского (сериал, 1974) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн бесплатно
7.51974, Свадьба Кречинского. Серия 2
Комедия, Драма12+
Сезоны и серии
О сериале
Заядлый картежник Михаил Васильевич Кречинский проигрывает крупную сумму денег. Кредиторы одолевают его со всех сторон. Дабы избежать позора, Кречинский решает жениться на богатой девушке. Но для того, чтобы получить благословение отца и ускорить свадьбу, ему снова приходится пойти на обман...
Рейтинг
6.8 КиноПоиск
6.0 IMDb
- ВВРежиссёр
Владимир
Воробьев
- ВКАктёр
Виктор
Костецкий
- ЛПАктёр
Лев
Петропавловский
- АСАктриса
Алла
Семак
- Актёр
Борис
Смолкин
- ЗВАктриса
Зоя
Виноградова
- ИСАктёр
Игорь
Соркин
- ВКАктёр
Виталий
Копылов
- ВТАктёр
Вячеслав
Тимошин
- ВКАктёр
Владимир
Колосов
- ВКАктёр
Владимир
Капула
- КРСценарист
Ким
Рыжов
- ВВСценарист
Владимир
Воробьев
- ЛБОператор
Лев
Бунин
- ГМОператор
Генрих
Маранджян
- АККомпозитор
Александр
Колкер