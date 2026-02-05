Старший тренер. Сезон 1
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1-й сезон

Старший тренер (сериал, 2025) сезон 1 смотреть онлайн

8.92025, Старший тренер. Сезон 1 8 серий
Драма18+
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Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Бывший боксер становится тренером в зале покойного отца. Ему предстоит дать отпор бандитам, чтобы спасти своих учеников-подростков.

Страна
Казахстан
Жанр
Драма

Рейтинг

7.5 КиноПоиск