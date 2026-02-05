Старший тренер. Сезон 1. Серия 4
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Сериалы
Старший тренер
1-й сезон
4-я серия
8.92025, Старший тренер. Сезон 1. Серия 4
Драма18+
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Старший тренер (сериал, 2025) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Бывший боксер становится тренером в зале покойного отца. Ему предстоит дать отпор бандитам, чтобы спасти своих учеников-подростков.

Страна
Казахстан
Жанр
Драма
Качество
Full HD
Время
41 мин / 00:41

Рейтинг

7.5 КиноПоиск