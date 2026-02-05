Старший тренер (сериал, 2025) смотреть онлайн
Сезоны и серии
- 18+50 мин
Старший тренер
Сезон 1 Серия 1
- 18+44 мин
Старший тренер
Сезон 1 Серия 2
- 18+42 мин
Старший тренер
Сезон 1 Серия 3
- 18+42 мин
Старший тренер
Сезон 1 Серия 4
- 18+45 мин
Старший тренер
Сезон 1 Серия 5
- 18+42 мин
Старший тренер
Сезон 1 Серия 6
- 18+44 мин
Старший тренер
Сезон 1 Серия 7
- 18+51 мин
Старший тренер
Сезон 1 Серия 8
О сериале
Бывший боксер наследует спортзал погибшего отца, но привлекает внимание криминального авторитета. Сериал «Старший» — спортивная драма из Казахстана о попытках найти собственный путь.
Когда-то Дархан был перспективным боксером, но позорный проигрыш поставил крест на его спортивной карьере. Восемь лет спустя Дархан получает новости о смерти отца и возвращается в родной город на похороны. Он также узнает, что ему в наследство достался спортивный зал, где погибший учил боксу трудных подростков, давая им надежду на светлое будущее. Дархан собирается продолжить дело отца, но обнаруживает, что на зал претендует местный бизнесмен с криминальными связями.
Сможет ли герой отстоять наследие отца, расскажет сериал «Старший», смотреть который можно в онлайн-кинотеатре Wink.