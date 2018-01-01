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Сериалы
Старший тренер
Актёры и съёмочная группа сериала «Старший тренер»

Актёры и съёмочная группа сериала «Старший тренер»

Режиссёры

Бейбит Онер

Бейбит Онер

Beibit Oner
Режиссёр

Актёры

Куаныш Кудайберген

Куаныш Кудайберген

Актёр
Елдос Шайкенов

Елдос Шайкенов

Eldos Shaykenov
Актёр
Магзаман Торенияз

Магзаман Торенияз

Magzaman Toreniyaz
Актёр
Дамир Амангельдин

Дамир Амангельдин

Актёр
Алибек Билял

Алибек Билял

Актёр
Асет Алибек

Асет Алибек

Актёр
Ернар Мухамбет

Ернар Мухамбет

Актёр

Сценаристы

Виктория Крижановская

Виктория Крижановская

Сценарист

Продюсеры

Анара Жунусова

Анара Жунусова

Anara Zhunussova
Продюсер
Василий Куценко

Василий Куценко

Продюсер
Бексултан Казыбек

Бексултан Казыбек

Продюсер
Ирина Сосновая

Ирина Сосновая

Продюсер