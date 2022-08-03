Средство от разлуки. Сезон 1
Средство от разлуки
1-й сезон

Средство от разлуки (сериал, 2015) сезон 1 смотреть онлайн

8.92015, Средство от разлуки. Сезон 1 2 серии
Мелодрама12+

1-й сезон

О сериале

Учительница музыки Катя знакомится с бизнесменом Владом. Мужчина красиво ухаживает, они начинают встречаться, и вскоре пара уже строит планы на дальнейшую счастливую жизнь, выбирает обручальные кольца. Катя не знает, что Влад давно женат...

Страна
Россия
Жанр
Мелодрама

Рейтинг

5.9 КиноПоиск

