Средство от разлуки (сериал, 2015) сезон 1 смотреть онлайн

Учительница музыки Катя знакомится с бизнесменом Владом. Мужчина красиво ухаживает, они начинают встречаться, и вскоре пара уже строит планы на дальнейшую счастливую жизнь, выбирает обручальные кольца. Катя не знает, что Влад давно женат...

