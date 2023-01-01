Совершенно другой (сериал, 2023) сезон 1 смотреть онлайн

Сюжет

Что делать, если ваш возлюбленный — преступник, но сам он даже не подозревает об этом? «Совершенно другой» — турецкий остросюжетный сериал с неоднозначными главными героями и звездой сериала «Постучись в мою дверь» ждет вас на Wink!



Лейла — молодой и амбициозный прокурор, хочет расследовать жестокое преступление, которым также заинтересовался известный телеведущий Кенан. Эти двое чувствуют невероятное влечение друг к другу, но, кажется, Кенан страдает раздвоением личности и сам об этом не знает. Однако у Лейлы возникают подозрения, что преступник — его альтер-эго…



Можно ли любить только одну личность человека? Опасна ли темная сторона Кенана для его возлюбленной? 1 сезон турецкого сериала «Совершенно другой» 2023 уже доступен на Wink!



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