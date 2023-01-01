Совершенно другой (сериал, 2023) сезон 1 смотреть онлайн
Сезоны и серии
- 16+132 мин
Совершенно другой
Сезон 1 Серия 1
- 16+132 мин
Совершенно другой
Сезон 1 Серия 2
- 16+141 мин
Совершенно другой
Сезон 1 Серия 3
- 16+150 мин
Совершенно другой
Сезон 1 Серия 4
- 16+142 мин
Совершенно другой
Сезон 1 Серия 5
- 16+148 мин
Совершенно другой
Сезон 1 Серия 6
- 16+139 мин
Совершенно другой
Сезон 1 Серия 7
- 16+140 мин
Совершенно другой
Сезон 1 Серия 8
- 16+143 мин
Совершенно другой
Сезон 1 Серия 9
- 16+155 мин
Совершенно другой
Сезон 1 Серия 10
- 16+150 мин
Совершенно другой
Сезон 1 Серия 11
- 16+131 мин
Совершенно другой
Сезон 1 Серия 12
- 16+136 мин
Совершенно другой
Сезон 1 Серия 13
- 16+138 мин
Совершенно другой
Сезон 1 Серия 14
- 16+136 мин
Совершенно другой
Сезон 1 Серия 15
- 16+140 мин
Совершенно другой
Сезон 1 Серия 16
Сюжет
Что делать, если ваш возлюбленный — преступник, но сам он даже не подозревает об этом? «Совершенно другой» — турецкий остросюжетный сериал с неоднозначными главными героями и звездой сериала «Постучись в мою дверь» ждет вас на Wink!
Лейла — молодой и амбициозный прокурор, хочет расследовать жестокое преступление, которым также заинтересовался известный телеведущий Кенан. Эти двое чувствуют невероятное влечение друг к другу, но, кажется, Кенан страдает раздвоением личности и сам об этом не знает. Однако у Лейлы возникают подозрения, что преступник — его альтер-эго…
Можно ли любить только одну личность человека? Опасна ли темная сторона Кенана для его возлюбленной? 1 сезон турецкого сериала «Совершенно другой» 2023 уже доступен на Wink!
Сериал Совершенно другой 1 сезон смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
Рейтинг
- НЕРежиссёр
Неслихан
Ешилюрт
- Актриса
Ханде
Эрчел
- БДАктёр
Бурак
Дениз
- ДДАктёр
Джем
Давран
- ФААктёр
Ферит
Актуг
- Актриса
Гюльчин
Хатыхан
- БААктриса
Беррин
Арысой Акхасанолу
- УУАктёр
Угур
Узунел
- БААктриса
Бегюм
Аккая
- ПЭАктриса
Полен
Эмре
- ККАктёр
Корай
Караджа
- БСПродюсер
Бурак
Сайашар
- Продюсер
Тимур
Савджи
- НАХудожница
Нилуфер
А. Гиритлиолу
- ХООператор
Хакан
Окумуш
- АИКомпозитор
Атакан
Илгаздаг