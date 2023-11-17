Совершенно другой (сериал, 2023) сезон 1 серия 12 смотреть онлайн

Совершенно другой. Сезон 1. Серия 12
Совершенно другой
1-й сезон
12-я серия
9.12023, Bambaşka Biri
Триллер, Драма16+
Амбициозная прокурорша влюбляется в знаменитого телеведущего с раздвоением личности и начинает подозревать его в убийстве. Остросюжетная турецкая драма с Ханде Эрчел из «Постучись в мою дверь». Турецкие новости пестрят заголовками о жестоком убийстве — следствие уверено, что в преступлениях замешан серийный маньяк. Дело привлекает молодую прокуроршу Лейлу и известного телеведущего Кенана. Когда их пути пересекаются, оба чувствуют сильное влечение, но совместное расследование все усложняет. Лейла понимает, что убийство связано с прошлым ее семьи, а также узнает, что Кенан, сам того не подозревая, страдает раздвоением личности. Что самое ужасное — кажется, именно его альтер-эго Доган мог быть причастен к кровавому преступлению. Смогут ли Лейла и Кенан докопаться до правды и сохранить любовь, можно узнать, если смотреть турецкий сериал «Совершенно другой» на русском языке на Wink.

Турция
Боевик, Криминал, Драма, Детектив, Триллер
Full HD
130 мин / 02:10

8.0 КиноПоиск
7.2 IMDb