Совершенно другой (сериал, 2023) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

Совершенно другой (сериал, 2023)
О сериале
Амбициозная прокурорша влюбляется в знаменитого телеведущего с раздвоением личности и начинает подозревать его в убийстве. Остросюжетная турецкая драма с Ханде Эрчел из «Постучись в мою дверь». Турецкие новости пестрят заголовками о жестоком убийстве — следствие уверено, что в преступлениях замешан серийный маньяк. Дело привлекает молодую прокуроршу Лейлу и известного телеведущего Кенана. Когда их пути пересекаются, оба чувствуют сильное влечение, но совместное расследование все усложняет. Лейла понимает, что убийство связано с прошлым ее семьи, а также узнает, что Кенан, сам того не подозревая, страдает раздвоением личности. Что самое ужасное — кажется, именно его альтер-эго Доган мог быть причастен к кровавому преступлению. Смогут ли Лейла и Кенан докопаться до правды и сохранить любовь, можно узнать, если смотреть турецкий сериал «Совершенно другой» на русском языке на Wink.
- НЕРежиссёр
Неслихан
Ешилюрт
- Актриса
Ханде
Эрчел
- БДАктёр
Бурак
Дениз
- ДДАктёр
Джем
Давран
- ФААктёр
Ферит
Актуг
- Актриса
Гюльчин
Хатыхан
- БААктриса
Беррин
Арысой Акхасанолу
- УУАктёр
Угур
Узунел
- БААктриса
Бегюм
Аккая
- ПЭАктриса
Полен
Эмре
- ККАктёр
Корай
Караджа
- БСПродюсер
Бурак
Сайашар
- Продюсер
Тимур
Савджи
- НАХудожница
Нилуфер
А. Гиритлиолу
- ХООператор
Хакан
Окумуш
- АИКомпозитор
Атакан
Илгаздаг